Euro
7.54
Dolar
6.72
BIST 100
108,823.70
Altın
1,718.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

FETÖ'nün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Savaş Güler   | 03.06.2020
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

Konya

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu "mahrem abi" tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'77 bin 441 kişinin yurtlardaki karantina süreci tamamladı'
Özel anaokullarından 'çocuk başına devlet desteği' talebi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 432 bini geçti
Kovid-19 ile emlak piyasasında paradigma değişiyor
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aştı

Benzer haberler

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

Mersin'de 145 kilogram akamber ele geçirildi

Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'daki baba evine Türk bayrağı asıldı

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'daki baba evine Türk bayrağı asıldı