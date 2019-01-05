Kocaeli'de yarım milyon kişiye ücretsiz meslek eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kapsamında 15 yılda 566 bin 323 kişi, 40 farklı dalda ücretsiz meslek ve sanat eğitimi aldı.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) çerçevesinde 15 yılda 566 bin 323 kişiye 40 farklı dalda ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kuruluşunun 15. yılını kutlamaya hazırlanan KO-MEK'te, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 42 kurs merkezinde halen 35 bin 415 kişiye 186 farklı branşta eğitim verilmeye devam ettiği aktarıldı.

KO-MEK'in, 2004'te 8 kurs merkezi, 22 branş ve 7 bin 71 kursiyer ile yola çıktığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 yılda 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verildi. KO-MEK'in her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısı arttı. Kocaeli halkından gelen branş taleplerine de cevap veren ve bu branşları eğitim şemsiyesi altına alan KO-MEK, istihdam alanında önemli rol oynadı. Gazaltı kaynakçılığı, doğal gaz iç tesisatçılığı, fiber optik, pişmaniye yapımı, mantar yetiştiriciliği, servis elemanlığı ve havuz suyu operatörlüğü gibi çok farklı branşlarda istihdam branşları kursları açtı. Bunun yanı sıra, KOSGEB ve İŞKUR ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile de girişimcilere adeta umut oldu. KO-MEK'te kursiyerken, usta öğretici olan ya da işsizken, kendi dükkanını açan bir vatandaşı görmek her zaman mümkün oldu. Bunun yanı sıra hastalığını, derdini, bu kurslarda unutarak hayata bağlanan çok sayıda vatandaş KO-MEK ailesi ile hayata yeniden bağlandı."

Eşitlikçi ve adil eğitim anlayışı ile her kesimden vatandaşa "beşikten mezara eğitim" anlayışıyla hizmet verildiği belirtilen açıklamada, KO-MEK'in, 7 Ocak'ta 15. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı kaydedildi.

Muhabir: Metin Girgin



