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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Gürbüz,Esmer Geçal   | 09.05.2020
Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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