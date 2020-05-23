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Kobe Bryant'ın adı Caddebostan'da yaşatılıyor

Helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant'ın adını taşıyan Caddebostan'daki basketbol sahası yenilendi.

Mücahit Türetken   | 23.05.2020
Kobe Bryant'ın adı Caddebostan'da yaşatılıyor Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Kadıköy Caddebostan Sahil Parkı'nda bulunan, Kobe Bryant'ın 2011 yılında İstanbul ziyaretinde adının verildiği basketbol sahasının yenilenmesi için Nike, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) başvurdu.

İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, basket sahasını yeniledi.

Tamamen yenilenen sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri ve Bryant'ın giydiği 8 numara şeklinde boyandı. Ayrıca potalar efsane oyuncunun forma numaralarının yanı sıra kendisinin ve kızının resimlerinin bulunduğu potalarla değiştirildi.

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, 26 Ocak'ta California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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