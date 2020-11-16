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Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Barış Kılıç   | 16.11.2020
Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı

Ankara

Soruşturma kapsamında firari olarak arandığı ve "PKK/KCK eğitim komitesi"nde faaliyet gösterdiği bildirilen Nezir Çakan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. 

Çakan, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, Nezir Çakan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu geçen yıl, bazı eski HDP milletvekilleri ve yöneticileri ise bir süre önce tutuklanmıştı.

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