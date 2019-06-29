Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu

Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi, 70 klasik otomobilin katılımıyla başladı.

Ali Ballı   | 29.06.2019
Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu Fotoğraf: AA/Ali Ballı

Muğla

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu

Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi, 70 klasik otomobilin katılımıyla, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen, MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi'nde ilk gün 70 kilometrelik etap aşılacak.

MESA Holding ana sponsorluğunda Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Otel'den start alan ralliye 1958-1988 yılları arasında üretilen 70'e yakın klasik otomobil katıldı.

Bodrum Yarımadası civarında tura çıkacak yarışmacılar, toplam 300 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Ralliye, yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Klasik otomobilleri inceleyen turistler, sürücülerden bilgi aldı.

Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Durgut Berberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmacıların ilk gün 70 kilometrelik etabı geçeceğini belirtti.

Berberoğlu, katılımdan mutlu olduklarını, klasik arabalarla Bodrum'un cennet koylarını dolaşacaklarını ifade etti.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol da spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

Ralli, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu

Turistler sahillere akın etti

Aylan bebeğin hayatı film oluyor

'Sadece gulet değil motor yatta da iyi projelere imza atıyoruz'

'Sadece gulet değil motor yatta da iyi projelere imza atıyoruz'
Bodrum'da turist yoğunluğu

Bodrum'da turist yoğunluğu
Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti