Kızılay 2018'de 23 milyon insana yardım etti

İSTANBUL

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 28-31 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Ulusal Derneklerin Ağının Kurulması Toplantısı" öncesinde, Beşiktaş'taki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada slayt eşiliğinde sunum yapan Kınık, Kızılay'ın 2018 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, 2019 yılı faaliyeti planlarına değindi.

Kınık, bu yıl Türk Kızılay'ın 150. yılı olduğunu hatırlattı.

Kızılay'ın dijital dönüşüm süreci geçirdiğine işaret eden Kınık, tamamen elektronik ve mobil imza üzerinden işlemlerini yürüttüklerini dile getirdi.

"Bu yıl hedefimiz yaklaşık 33 milyon insana ulaşmak"

Kınık, ülkenin genelini kapsayan afet, kan, sağlık hizmetleri, mültecilere yönelik toplum merkezi hizmetleri, çocuk koruma programları ile memleketin her yerinde insanların acısını dindirmeye, toplumu güçlendirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Kanın en temel vazifelerinden olduğunu söyleyen Kınık, geçen sene yaklaşık 1 milyon 900 bin bağışçıdan 2 milyon 500 bin ünite kan bağışı aldıklarını anlattı.

Kerem Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim her gün yürüttüğümüz operasyon. Kan bağışı yanında bir de kök hücre bağışımız var. Kızılay olarak bu alanda TÜRKÖK projesi kapsamında, yaklaşık 400 bin kök hücre donasyonuna ulaştık, bu iyi bir rakam. Bu rakamın 2019'la beraber 500 bine çıkması hedeflenmişti. Hedeflenen rakama doğru ilerleniyor. 3 bin 500'e yakın eşleşme oldu, bin civarında da nakil oldu. Yine kan bankası ve kan ürünleriyle ilgili Silivri'de kuracağımız fabrikamızın da çalışmaları başladı.

2018 yılında ülkemizde ve dünyada toplam 23 milyon 251 bin insana yardım ulaştırdık. Bu yardımın toplam miktarı yaklaşık 3 milyar 114 milyon küsur. Bu yıl hedeflediğimiz sayı, yardım noktasında yaklaşık 33 milyon insana ulaşmak ve yaklaşık 4,5 milyar liralık yardım bütçesiyle bu operasyonu yürütmek. Ayni ve sosyal yardım noktasında 9 milyon insana ülke içinde yardım ulaştırdık. Mali bir büyüme trendi içindeyiz. Vatandaşlarımızın yardım ve destekleri ciddi bir şekilde artıyor. 2019 hedefimiz yaklaşık 6,5 milyar. 45 ülkede 7,7 milyon insana yardım ulaştırdık."

Kınık, Kızılay Altın Fonu kurduklarını belirterek, bunun hem yatırım aracı olduğunu hem de elde edilen gelirin bir kısmının Kızılay'a aktarıldığını ifade etti.

Bir girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul fonu oluşturduklarını kaydeden Kınık, sosyal girişimciliğin desteklenmesi noktasında da birtakım çalışmalarının olacağını aktardı.

Kınık, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin içinde sadece Kızılay'ın olmadığını vurgulayarak, "Kızılhaçlar da var. Kızılhaç yaklaşık 22 ulusal dernek. Dolayısıyla 57 ülkenin içindeki Kızılayların ve Kızılhaçların birleşeceği yeni bir yapı kuruyoruz." dedi.

"Yaklaşık 250 milyon insan göçmen durumunda yaşıyor"

Geçen on yıllarda dünyada birtakım ciddi insani dramların yaşandığını söyleyen Kınık, "Maalesef her geçen gün bu dramlar arkada daha fazla insani acı ve yük bırakarak devam ediyor. Bu dramların büyük bir kısmı, maalesef İslam dünyasında cereyan ediyor. Bugün 135 milyon insan, dünyada 2018 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, yardıma muhtaç durumda ama yardım için bir şekilde az veya çok ulaşılabilen insan sayısı, maalesef 97-98 milyon civarında. Bu yaklaşık 40 milyon insana ulaşamadığımız ve bunlara koruma sağlayamadığımız anlamına geliyor. Değişik nedenlerle yaklaşık 250 milyon insan, dünyada şu an göçmen durumunda yaşıyor." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, İslam dünyasındaki sivil toplum faaliyetlerinin etkinliğinin, derinliğinin ve yaygınlığının artması gerektiğine işaret ederek, bunun için iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sivil toplumun güçlenebilmesi için güçlü aktörlerin sahaya girmesi gerektiğinin altını çizen Kınık, "Sivil toplumların birleşmesi ve ortak savunuculuk yapması, ortak program geliştirmesi, kendi aralarındaki zayıf olan ulusal dernekleri güçlendirecek faaliyetler yürütmesi ve bu platformla sadece İslam dünyası içindeki ihtiyaç sahiplerine değil buradan elde edilebilecek bir güçle dünyanın bütün ihtiyaç sahibi coğrafyalarına daha etkili bir operasyon yürütülmesi noktasında, bu platformun ümit verici güçlü bir aktör olarak sahaya çıkacağına inanıyoruz. Bu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında İstanbul'daki OIC İslam Zirvesi'ndeki bir çağrısıyla başlamıştır. Bu anlamda kendisi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ulusal derneklerinin bir araya gelmesi ve insani perspektifte bir birlik kurmasının faydasına işaret etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işaretlerinden sonra 2015 Stratejik Plan içerisine bu temenni, bir aksiyon planı olarak dercedilmiştir. Bu anlamda Türk Kızılay bu aksiyon planının yürütülmesiyle alakalı olarak da burada tavsiye niteliğinde görevlendirilmiştir. Bu süreçten sonra çok sayıda toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün artık ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımızda. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla pazartesi günü İstanbul'da bu birlik dünyaya duyurulacak." diyen Kınık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 50 ülkenin ulusal derneklerinin başkanları ve üst düzey yöneticileri geliyor. Çok büyük bir sivil toplum katılımı. Bu süreç zarfında bu kuruluşun çerçevesini katılımcılarla belirleyeceğiz. Bu platformun dertlerimizi ortak bir şekilde ve yüksek sesle savunabileceğimiz bir platform olması hedefleniyor. Bu çerçevede bir gönüllü birlik olacak bu. Bu gönüllü birlik, merkez olarak bizim önerdiğimiz İstanbul. İstanbul'un coğrafi, stratejik konumu, bizim yapacağımız bu networke yapacağımız katkılar nedeniyle ümit ediyorum genel kurulda teklifimizi olumlu kabul ederse burada kurmayı düşünüyoruz. İnsani yardım sektöründe sivil toplum alanında yeni aktör olan OIC Red Network'ün kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra ismini sık sık duyacaksınız. Mümkün olduğu kadar ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıp insan acısını dindirmeye çalışacak bir platform olarak var olmasını arzu ediyoruz. Ümit ederiz başarılı olur."

Toplantıya, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da katıldı.

Muhabir: Halis Akyıldız