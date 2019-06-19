Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.84
BIST 100
94,244.06
Altın
1,344.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kırşehir'de dolu ve sel 470 bin dekar araziye zarar verdi

Kırşehir'de, beş gündür aralıklarla yağan dolu ve oluşan sel nedeniyle 470 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Abdullah Yıldiz   | 19.06.2019
Kırşehir'de dolu ve sel 470 bin dekar araziye zarar verdi

Kırşehir

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odaları ekipleri, 5 gündür aralıklarla devam eden dolu yağışı ve oluşan selin yol açtığı zararı tespit etmek için merkez, Kaman, Mucur, Boztepe, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerine bağlı köylerde çalışma yaptı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, il genelinde 86 köyde yaklaşık 470 bin dekar tarım arazisinin dolu yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi.

En fazla zararın Çiçekdağı ilçesinde olduğunu belirten Purcu, "Merkeze bağlı 8 köyde 56 bin, Kaman'da 7 köyde 45 bin, Çiçekdağı'da 23 köyde 167 bin, Mucur'da 26 köyde 103 bin, Boztepe'de 14 köyde 51 bin, Akpınar'da ise 8 köyde 48 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Bu arazilerde buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, mercimek, yulaf ürünleri ekili." dedi.

Mağdur olan çiftçilerin ilgili kurumlara müracaat ettiğini belirten Purcu, "Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara borcu bulunan bu çiftçilerimizin yaşanan afet nedeniyle borçlarını ödemesi mümkün değildir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi

'Bakanlığımız sel bölgelerinde vatandaşlarımızla temas halinde'

Meteorolojiden 'selde araba kullanmaya çalışmayın' uyarısı

281 kişilik ekip Araklı'daki selde kaybolan 7 kişiyi arıyor

281 kişilik ekip Araklı'daki selde kaybolan 7 kişiyi arıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi kayıp

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Araklı'daki selde 3 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi kayıp
Araklı'daki selde 2 kişinin cesedine ulaşıldı 8 kişiden haber yok

Araklı'daki selde 2 kişinin cesedine ulaşıldı 8 kişiden haber yok