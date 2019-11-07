Kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.
Ankara
Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.
Porsipi— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 7, 2019
Bu akşam rahat uyuyacağım.
Uzun zamandır peşindeydik.
İnönü stadı,
Merasim sokak,
Kayseri, İstanbul,
Hepsinin intikamı alındı.
Bu kırmızı başka kırmızı...
Şükürler olsun
Bu olmadan gitseydim
Gözüm açık giderdim.https://t.co/ivQUMQtrRU pic.twitter.com/f6ipTPB6xK
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