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Kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Muhammed Boztepe   | 07.11.2019
Kırmızı listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri'deki askeri servis aracına bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

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