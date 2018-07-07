'Kırkpınar ritüelleriyle yaşatılmalı'

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, "Kırkpınar, içinde özel ritüelleri, sportif, sanat, kültürel, geleneksel değerleri barındıran ve Türklerin yaşam biçimini yansıtan bir etkinlik olduğu için özenle korunması gerekir." dedi.

EDİRNE

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ritüelleriyle yaşatılarak geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın içinde barındırdığı değerlerle dünyadaki sayılı etkinliklerden olduğunu ifade etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 657 yıldır kesintisiz şekilde sürdüğünü aktaran Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Edirne, kültürel, doğal, tarihi ve etkinlik değerleri bakımından çok özel bir şehir. 657'nci yılı gerçekleşecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri de dünya çapında çok önemli ve özel bir etkinlik. Kırkpınar, sadece sportif bir faaliyet değil. İçinde özel ritüelleri, sportif, sanat, kültürel, geleneksel değerleri barındıran ve Türklerin yaşam biçimini yansıtan bir etkinlik olduğu için özenle korunması gereken bir değer."

Bu geleneğin yüzyıllar boyunca devam etmesi gerektiğini vurgulayan Bacıoğlu, "Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği olarak biz Kırkpınar'ın ritüelleriyle birlikte yaşatılmasını istiyoruz. Bu büyük gelenek ritüelleriyle daha çok turist çekecektir. Şehrimiz çok değerli ziyaretçileri konuk edecektir. Kırkpınar öncesi kırmızı dipli mumla davet edilmesinden Başpehlivan olan güreşçinin hamama gidiş ritüeline kadar herkesin merakla beklediği, heyecanla yaşamak istediği anları içeriyor Kırkpınar. Bunları yaparken de tarihi olguları, yüz yıl önce yaşanan atmosfere benzer şekilde yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişten günümüze gelen bu ritüellerin turistlere birebir yaşatılması gerçekten önemli. Kırkpınar, ilerleyen yıllarda geçmişini daha iyi hatırlayarak o geçmişi yaşayarak devam etmeli. Bu konuda çalışmalar yapmalıyız. Ritüelleri herkese her anıyla yaşatmak için çaba göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kırkpınar'la ilgili özel çalışmalar ve çalıştaylar yapılmalı"

Dernek olarak Kırkpınar'ın geleceğe ritüelleriyle aktarılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Bacıoğlu, "Kırkpınar'la ilgili özel çalışmalar ve çalıştaylar yapılmalı. Kırkpınar'ın ritüelleriyle ilgili hediyelik eşyalar tasarlanmalı. Kırkpınar'ın daha da büyümesi için çalışmalar yapılmalı. Geleneksel ve tarihi öğelere sıkı sıkıya sahip çıkılmalı. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar Er Meydanı dışındaki alanda stant kurup, tanıtım yapacağız." şeklinde konuştu

Bacıoğlu, yeni yapılacak Kırkpınar stadyumunun da tarihi değerlere uygun olarak yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Gökhan Zobar