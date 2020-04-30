Kırklareli'nde dolu ekili alanlara zarar verdi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu, ekili alanlar ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
Kırklareli
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, ekili alanlar ile üzerinde meyvesi bulunan bazı ağaçlara zarar verdi.
İlçe sakini Hamdi Gülsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışı nedeniyle bahçesinde birçok meyve ağacının zarar gördüğünü söyledi.
Çok korktuklarını belirten Gülsoy, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika etkili olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.