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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye

Kırklareli'nde dolu ekili alanlara zarar verdi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kısa süreli etkili olan dolu, ekili alanlar ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.

Nihat Evren   | 30.04.2020
Kırklareli'nde dolu ekili alanlara zarar verdi Fotoğraf: Nihat Evren/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, ekili alanlar ile üzerinde meyvesi bulunan bazı ağaçlara zarar verdi. 

İlçe sakini Hamdi Gülsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışı nedeniyle bahçesinde birçok meyve ağacının zarar gördüğünü söyledi.

Çok korktuklarını belirten Gülsoy, dolu yağışının yaklaşık 5 dakika etkili olduğunu ifade etti.

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