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Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı

Kırıkkale'de tornavida kullanarak 35 ev ve iş yerine girdiği belirlenen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Zekeriya Karadavut   | 09.07.2019
Kırıkkale'de tornavidalı hırsız yakalandı

Kırıkkale

Kırıkkale'de tornavida kullanarak girdiği 35 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından tornavida kullanarak ev ve iş yerlerine giren hırsızlık zanlısının Turcan E. (58) olduğunu tespit etti.

Girdiği 35 ev ve iş yerinden saat, ziynet eşyası, cep telefonu, elektronik eşya ve para çaldığı belirlenen zanlı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Turcan E, tutuklandı.

Öte yandan, bir marketin güvenlik kamerasınca zanlının tornavidayla camını açtığı bir eve girmesi görüntülendi.

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