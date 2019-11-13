Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
104,269.60
Altın
1,462.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuşuyor İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı
logo
Türkiye

Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı.

Sertaç Bulur   | 13.11.2019
Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür

Benzer haberler

Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı

Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığının 'Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru

Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı

Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi

Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı