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Kilis'e 2 roket düştü

Boş araziyle mermer atölyesine düşen 2 roket patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Cebrail Caymaz   | 18.03.2021
Kilis'e 2 roket düştü Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü.

Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Kilis'e 2 roket düştü

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den atıldığı belirlenen roketlerin Kilis'te boş araziye düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." bilgileri verildi.

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