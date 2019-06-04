Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü... Hepimizin bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/R1AEnNDvXL— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 4 Haziran 2019
Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle Twitter'dan 27 saniyelik bir video paylaştı.
İstanbul'un farklı yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah İstanbul'a gitti.
Parti örgütü ve vatandaşlarla çeşitli bayramlaşma programlarına katılması beklenen Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.