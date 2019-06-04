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Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Barış Gündoğan   | 04.06.2019
Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle Twitter'dan 27 saniyelik bir video paylaştı.

İstanbul'un farklı yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah İstanbul'a gitti.

Parti örgütü ve vatandaşlarla çeşitli bayramlaşma programlarına katılması beklenen Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edecek.

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