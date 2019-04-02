Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.64
BIST 100
93,533.12
Altın
1,291.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Miraç Gecesi Özel Programı düzenleniyor
logo
Türkiye

Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Buket Güven   | 02.04.2019
Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye, normalleşmeye ihtiyaç var. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Asırlık gelenek 'kandil duası' Çorum'da yaşatılıyor

Asırlık gelenek 'kandil duası' Çorum'da yaşatılıyor

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile partililere seslendi

İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak serbest bırakıldı

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu yerel seçimi değerlendirdi

Ekrem İmamoğlu yerel seçimi değerlendirdi
'İstanbul’a hizmete başlamak istiyoruz'

'İstanbul’a hizmete başlamak istiyoruz'