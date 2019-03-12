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İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de konuşuyor Adalet Bakanı Gül konuşuyor
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Türkiye

Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

Ankara Cumhuriyet Bașsavcılığınca, CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

Muhammed Boztepe   | 12.03.2019
Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

Ankara

Ankara Cumhuriyet Bașsavcılığınca, CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalı canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, "5 kuruşluk değil, aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu ifadeler üzerine, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.

Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekede şu ifadelere yer verildi:

"Șikayet edilen 27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."

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