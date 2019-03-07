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Türkiye

Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.

Barış Gündoğan   | 07.03.2019
Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı

Ankara

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duaların kabul olduğu bu mübarek kandil gecesinde, Türkiye ve İslam coğrafyası için barış, huzur ve bereket temenni ediyorum. Başta güzel ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan "Ertuğrul Akbay" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akbay'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'nin Gölge Adam'ı, röportajlarıyla bir döneme damgasını vuran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Akbay'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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