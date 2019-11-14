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KHK ile ihraç edilen eski hakimden ByLock çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheli eski hakimin, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Sertaç Bulur   | 14.11.2019
KHK ile ihraç edilen eski hakimden ByLock çıktı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüpheli eski hakimin, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında salı günü 19 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesine getirilerek sorgularına başlanan şüphelilerin 3'ünde FETÖ'nün örgüt içi haberleşmede kullandığı ByLock uygulaması çıktı.

Çalınan soruları dağıtan eski hakim de şüpheliler arasında

TEM ekiplerinin çalışması, elde edilen deliller ve soruşturma kapsamındaki diğer FETÖ şüphelilerinin verdikleri ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden eski hakim Büşra T'nin, 3 ByLock kullanıcısından biri olduğu tespit edildi.

FETÖ içinde "murakıp" olarak görevlendirildiği ve sınav öncesi soruları alarak örgüt üyelerine dağıttığı diğer şüpheli ifadelerinde de yer alan Büşra T'nin, örgüte ait 3 evde kaldığı ve bu evlerden birindeki sabit telefon hattının da üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

Ayrıca, 689 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen Büşra T'nin, HDP tarafından düzenlenen etkinliklere de katılarak, destek verdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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