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Türkiye

'Keşmir kaynayan bir kazan gibi'

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, "Bugün Keşmir'de yasa dışı öldürmeler, işkence, insanların kaybolması ve sokağa çıkma yasağı var. Keşmir kaynayan bir kazan gibi." dedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.03.2019
'Keşmir kaynayan bir kazan gibi'

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, "Bugün Keşmir'de yasa dışı öldürmeler, işkence, insanların kaybolması ve sokağa çıkma yasağı var. Keşmir kaynayan bir kazan gibi ve patlamak üzere." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Uluslararası Sistemde Pakistan-Küresel ve Bölgesel Perspektifler" konferansında konuşan Büyükelçi Gazi, ülkesinin Güney Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu vurgulayarak, Afganistan'da barış sürecini desteklediklerini söyledi.

Gazi, "Ulusal eylem planımız sayesinde Pakistan anti-terör ve aşırıcılığa karşı kapsamlı faaliyet yürütmektedir. Bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle Afganistan'da binlerce sivil hayatını kaybetmektedir. Afganistan'da barış olmadan bölgede barış olması mümkün değildir. Pakistan, Afganistan'da sürdürülen barış çabalarını desteklemektedir." diye konuştu.

Güney Asya'da stratejik istikrarın, ülkesinin çabalarına rağmen baltalandığını belirten Gazi, Keşmir sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin en eski dosyalarından biri olduğunu anımsattı.

Gazi, "Çatışmaların yansımaları artık daha sert. Milletler arası eşitsizliğin azaltılması lazım. Pakistan her zaman barışseverdir ve uluslararası toplumun bir üyesidir." ifadesini kullanarak, bölgede adil çözüm ve diyalog olmadan barış olamayacağını vurguladı.

Keşmir'in kaderinin Keşmir halkı tarafından belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Gazi, şöyle devam etti:

"Biz yanlış hesap yapabilir miyiz? Yanlış hesap yaparsak iki taraf da zarar görür. Biz Pakistan olarak kendimizi koruyabiliriz. Yanlış hesap da Bağdat'tan döner. 30 Mart 1951'de Birleşmiş Milletler'in (BM) 91 nolu kararında Keşmir sorunun demokratik, hür ve tarafsız tecrübelerle halledilmesi gerektiği tavsiyesi var. 2 Ocak 1952'de Hindistan'ın ilk Başbakanı Cevahirlal Nehru parlamentoda yaptığı konuşmada, 'Meseleyi BM'ye taşıdık ve barışçıl bir çözüm için şeref sözü verdik. Büyük bir ülke olarak geri dönemeyiz' demişti. Bugün Keşmir'de ise yasa dışı öldürmeler, işkence, insanların kaybolması ve sokağa çıkma yasağı var. Keşmir kaynayan bir kazan gibi ve patlamak üzere."

Keşmir geriliminde Türk hükümetinin tutumunun Pakistan'da takdirle karşılandığına dikkati çeken Gazi, iki devletin ve iki milletin dostluğunun daima süreceğini de sözlerine ekledi.

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