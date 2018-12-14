'KEİ faaliyetlerinde aktif şekilde rol almalıyız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KEİ faaliyetlerinde hepimiz aktif şekilde rol almalıyız ve örgütü finansal olarak desteklemeliyiz." dedi.

Fotoğraf/AA: Fatih Aktaş

BAKÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen KEİ 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

KEİ çalışma gruplarının örgütün faaliyetlerinde önemli role sahip olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Tarım ve Agro-endüstri Çalışma Grubu Koordinatörü olarak Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için KEİ bünyesinde merkez kurulması için bir proje başlattık." diye konuştu.

Projenin uygulanması için üye ülkelerin finansal yükümlülüğü bulunmadığını aktaran Çavuşoğlu, öte yandan üye ülkelerden çalışma grupları bünyesinde teknik destek beklediklerini söyledi.

Söz konusu projeyi "Bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak bir adım" olarak değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bütün bu çalışmalar KEİ'ye sadece finansal olarak değil aynı zamanda sürdürülebilir katkı sağlamaya olan bağlılığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Selim Yenel oldu

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, KEİ'yi insan kaynağı açısından da devamlı desteklediğini kaydederek, bu kapsamda, her zaman yetkili ve seçkin kariyere sahip büyükelçileri örgütün Genel Sekreter Birinci Yardımcılığına görevlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Engin bilgisi ve çok taraflı diplomasideki geniş tecrübesiyle Türkiye'nin, KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcılığına yeni görevlendirdiği Büyükelçi Selim Yenel'in kendisinden öncekilerin önemli çalışmalarını devam ettireceğine eminiz." diye konuştu.

"KEİ'yi finansal olarak desteklemeliyiz"

Bölgedeki ortak hedeflerin hayata geçirilmesinde bir araç olan KEİ'nin etkin çalışmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Bölgemizi barış, istikrar ve refah bölgesine dönüştürmek için ortak çabalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İkili siyasi meselelerin ekonomik bir örgüt olan KEİ'deki iş birliğinin önüne geçmemesi gerektiği çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "KEİ Bölgesel Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi Taslağı ve Tek Pencere Sistemlerinde İşbirliği Çerçevesi'ndeki mevcut açmazın bugün değilse de en yakın zamanda üstesinden gelinmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, öte yandan uzun yıllar süren müzakerelerin ardından nihayet KEİ Sekreteryası çalışanlarının sosyal sigorta primlerinin ödenmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, dönem başkanı Azerbaycan'a teşekkür etti.

KEİ'nin, yalnızca tüm üye ülkeler özveri göstermesi halinde etkin olabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "KEİ faaliyetlerinde hepimiz aktif şekilde rol almalıyız ve örgütü finansal olarak desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri Büyükelçi Michael B. Christides ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, bir sonraki dönem başkanı Bulgaristan'a başarılar diledi ve bu ülkeye örgüt bünyesindeki çalışmalarında destek vereceklerini söyledi.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz, Ruslan Rehimov