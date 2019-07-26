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KDK'ye çocuklar da başvurabilir

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Medeni kanun gereği 18 yaşından küçüklerin herhangi bir işlem yapmaları, dilekçe vermeleri velilerin iznine tabidir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu bunun istisnasıdır" dedi.

Buket Güven   | 26.07.2019
KDK'ye çocuklar da başvurabilir

Ankara

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Medeni kanun gereği 18 yaşından küçüklerin herhangi bir işlem yapmaları, dilekçe vermeleri velilerin iznine tabidir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu bunun istisnasıdır. Hangi yaşta olursa olsun çocuklar, bize müracaatlarını yapabilmektedir." ifadesini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamada, kurumun Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile hazırladığı Çocuk Hakları Stratejisi'ni 15 Nisan'da basına ve kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Başdenetçisi Malkoç, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edilişinin 30’uncu yılında Türkiye’de çocuk hakları alanında mevzuat ve uygulamada sistemin geliştirilmesine gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Medeni kanun gereği 18 yaşından küçüklerin herhangi bir işlem yapmaları, bir yere müracaat etmeleri, dilekçe vermeleri velilerin iznine tabidir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu bunun istisnasıdır. Hangi yaşta olursa olsun çocuklar, bize müracaatlarını yapabilmektedir."

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