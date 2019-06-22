Kayseri'de sağanak sele neden oldu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.
Kayseri
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu 15 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi sular altına kaldı.
Bazı evlere ve bahçe duvarlarına zarar veren sel sularına, Yahyalı Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle müdahale edildi.
Sağanak sonrasında ilçedeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.