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Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi: 4 ölü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 01.09.2019
Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi: 4 ölü

Kayseri

Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Erenler Caddesi'nde seyir halindeki 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Sürücü Altıparmak ile araçta bulunan Ali Suna, Ahmet Karaçam ve enkaza dönen evin mutfağında olduğu öğrenilen Fatma Abravcı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

"Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine kazayla ilgili bilgi verdi.

Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

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