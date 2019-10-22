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Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sercan Küçükşahin   | 22.10.2019
Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı

Kayseri

Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Habib Atakan (57) yönetimindeki 38 P 0523 plakalı işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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