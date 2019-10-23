Kayseri'de fabrika yangını
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) bir fabrikada çıkan yangın, zarara yol açtı.
Kayseri
Ev gereçleri yapılan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi ile KOSB itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.