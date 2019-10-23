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Kayseri'de fabrika yangını

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) bir fabrikada çıkan yangın, zarara yol açtı.

Sercan Küçükşahin   | 23.10.2019
Kayseri'de fabrika yangını Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Ev gereçleri yapılan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile KOSB itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

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