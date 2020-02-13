Kayseri-Kahramanmaraş kara yoluna çığ düştü
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kayseri
Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.
Karayolları ekipleri ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
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