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Kayseri-Kahramanmaraş kara yoluna çığ düştü

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ergün Haktanıyan   | 13.02.2020
Kayseri-Kahramanmaraş kara yoluna çığ düştü

Kayseri

Kayseri'nin Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı mevkisinde çığ düştü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan olmadığı belirtildi.

Karayolları ekipleri ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.


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