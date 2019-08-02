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Kaynak Holding'in kurucusu yakalandı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan birinin Kaynak Holding'in kurucularından Kemal B. olduğu belirtildi.

Meriç Ürer   | 02.08.2019
Kaynak Holding'in kurucusu yakalandı

İzmir

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün mütevellisi oldukları tespit edilen ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerinde İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, sabah saatlerinde adresinde bulunamayan Kaynak Holding'in kurucularından, kapatılan Şifa hastaneleri ve STV gibi pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal B'yi de yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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