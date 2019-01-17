Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 157 santimetreyle Uludağ'da, en az 32 santimetreyle Yalnızçam ve Kop'ta ölçüldü.

anasayfa > Türkiye 17.01.2019

Kayak merkezlerinde son durum

ERZURUM

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 157, Erciyes ve Ilgaz'da 154, Kartepe'de 152, Kartalkaya'da 130, Davraz'da 127, Nemrut'ta 108, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 88, Konaklı'da 80, Yıldızdağı'nda 77, Denizli'de 71, Yıldıztepe'de 72, Ladik'te 51, Saklıkent'te 38 santimetre ölçüldü.

En düşük kar kalınlığı ise 32 santimetreyle Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi ile Bayburt'un Kop Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Muhabir: Yunus Okur

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