Kayak merkezlerinde son durum

ERZURUM
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.
- Yarıyıl tatilinin gözde rotaları: Bursa
- Kış tatilinin gözde üçlüsü: Kapadokya-Erciyes-Kozaklı
- Kayak ve termal turizm durağı: Erzurum
- Yarıyılda 'şifalı' tatilin adresi Denizli
- Kayak, doğa ve kaplıca turizminin merkezi: Bolu
- Termal turizmin değişmeyen adresi Afyonkarahisar
- Mideyi de gönlü de doyuran tatil rotası
- Kadim kentler sömestirde misafirlerini bekliyor
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 157, Erciyes ve Ilgaz'da 154, Kartepe'de 152, Kartalkaya'da 130, Davraz'da 127, Nemrut'ta 108, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 88, Konaklı'da 80, Yıldızdağı'nda 77, Denizli'de 71, Yıldıztepe'de 72, Ladik'te 51, Saklıkent'te 38 santimetre ölçüldü.
En düşük kar kalınlığı ise 32 santimetreyle Ardahan'ın Yalnızçam Kayak Merkezi ile Bayburt'un Kop Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Muhabir: Yunus Okur