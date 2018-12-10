Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 66 santimetre ile Kartepe'de, en az ise 6 santimetre ile Yıldız Dağı'nda ölçüldü.

anasayfa > Türkiye 10.12.2018

Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.12.2018 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-20
Ilgaz
KY-3-2
Kartalkaya KY-7-3
Kartepe
KKY-2-1
Nemrut Dağı KY-5-2
PalandökenKY-3-1
SarıkamışKY-31
UludağKY-4-2
YıldıztepeKY-3-1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Muhabir: Özgür Alantor

© Anadolu Ajansı 2018