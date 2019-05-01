Kastamonu'da mermer ocağında göçük: 2 ölü
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.
Kastamonu
Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.
İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Cemal Aysan'ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.
Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.