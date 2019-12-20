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Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özgür Alantor   | 20.12.2019
Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kastamonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


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