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Kastamonu'da 127 yıldır sürdürülen 'bayram pilavı' geleneği

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde halka 127 kazan etli pilav ikram edildi.

Ümit Yorulmaz   | 13.08.2019
Kastamonu'da 127 yıldır sürdürülen 'bayram pilavı' geleneği

Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 127 yıldır sürdürülen "bayram pilavı" etkinliğinde halka 127 kazan etli pilav ikram edildi.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türk Tarih Meydanı'nda etkinliğin 127'nci yılı dolayısıyla halka bin 300 kilogram pirinç ve 640 kilogram et kullanılarak yapılan 127 kazan pilav ikram edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin bayramını kutlayarak, "Bayramlarımızın kültürümüzde çok özel bir yeri vardır. Bayramlar sevginin, huzurun, dostluğun, dayanışmanın, merhametin hakim olduğu, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Ne mutlu ki bize atalarımız, büyüklerimiz bayramın üçüncü günü bu şekilde geleneksel bir miras bırakmışlar. Bizim de görevimiz bu mirası gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak ve yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Programda dua edilmesinin ardından Kaymakam Barbaros Akbulak ve Başkan Yanık ile protokol mensupları tarafından etli pilav dağıtıldı.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren, siyasetçiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

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