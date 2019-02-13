'Kaset komplosu' davasında ara karar

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.

ANKARA

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık ve avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emirlerinin infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık Zeki Güven'in yargılanma aşamasında hayatını kaybettiği için mal varlığındaki tedbirin kaldırılması ve ilgili yerlere yazı yazılmasına karar verdi.

Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.



Muhabir: Kübra Kara, Ertuğrul Subaşı