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Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu

5 gündür aranan Uğur Tolun'un cenazesi, evinin yakınında dereye devrilen aracında bulundu.

Şahin Oktay,Tahir Turan Eroğlu   | 18.01.2021
Kartepe'de kaybolan doktorun cesedi bulundu

Kocaeli

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak'ta evinden aracıyla ayrıldıktan sonra haber alınamayan doktor Uğur Tolun ölü bulundu.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun (51) için Kocaeli Valiliği AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, JAK, emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe zabıta, Türk Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA'dan arama kurtarma ekipleri katıldı.

Arazi şartlarının güçlüğü ve mevsim şartlarının zorluğuna rağmen 100'ün üzerinde personel arama yaptı.

Arama çalışmaları sonucunda Tolun'un cesedi, evinin yakınında dereye devrilen aracının içinde tespit edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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