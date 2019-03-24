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Türkiye

Kartalkaya'da sezon sona erdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da havaların ısınmasıyla sezon sona erdi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 24.03.2019
Kartalkaya'da sezon sona erdi

Bolu

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan ve geçen yıl aralık ayının ilk haftasında kayak sezonunun açıldığı Kartalkaya'ya, havaların ısınmaya başlamasıyla ilgi azaldı. 

Kayak merkezinde yer alan 2 bin yatak kapasiteli toplam 5 otel sezonu kapattı.

Sezon boyunca günübirlik ve konaklamak için yerli ve yabancı yaklaşık 250 bin tatilci kayak merkezini ziyaret etti.

Tatilciler toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte, sezon süresince kayak ve snowbard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kaybolanlar JAK timi tarafından bulundu

Sezon süresince kar yağışı ve sis nedeniyle pistten çıkarak kaybolan tatilciler, Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunarak otellerine bırakıldı. JAK timi tarafından toplam 25 kaybolma olayına müdahale edildi.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sezonun sona erdiğini belirterek, kayak merkezine sezon süresince yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Avcı, günübirlik ve konaklamak için gelenlerle birlikte kayak merkezini yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. 

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