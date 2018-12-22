Kartalkaya'da kayak keyfi

BOLU

Kartalkaya Kayak Merkezini hafta sonu tatili için tercih edenler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta sonu yüzde 95 dolulukla hizmet veriyor.

Kar kalınlığının yapay karlarla bir metreyi geçtiği pistlerde tatilciler, toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sezonun 15 gün önce açıldığını ifade ederek, "Bu süre içerisinde çok olumlu dönüşler aldık. Tüm pistlerimiz açık. Şu an doluluk oranımız yüzde 90. Yılbaşında yüzde 95 dolayında. Bu sezonun çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Yurt dışından da ciddi talepler var." diye konuştu.

Avcı, çok iyi bir kayak sezonu geçireceklerine inandıklarını anlatarak, "Ayrıca hafta sonları uzun pistlerimizde safari yapıyoruz. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki pistimizden tatilcileri Sarıalan Yaylası'na kadar kaydırıyoruz ve oradan tekrar araçlar ile pistin başlangıcına getiriyoruz." dedi.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz