Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programı
logo
Türkiye

Kars'ta mayıs ayında kar yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Hüseyin Demirci   | 04.05.2019
Kars'ta mayıs ayında kar yağışı Fotoğraf: AA/Hüseyin Demirci

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlkbahar mevsiminin üçüncü ayı olan mayısa rağmen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede gece boyunca etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı baharın gelişini müjdeleyen sarı çayır çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.

İlçenin İnönü Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şahin, AA muhabirine, bölgede bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu söyledi.

Şahin, bahar ayı olmasına rağmen kar yağışının etkili olduğuna işaret ederek, "Bugün 4 Mayıs olmasına rağmen Sarıkamış'a halen kar yağıyor. Şu anda şehir merkezindeki karlar erimeye başladı ama yüksek kesimlere 10 santimetreye yakın kar yağdı. Soğuk havalarda sokak hayvanlarını beslememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

Su altında kalacak köye hüzünlü son ziyaret

Türkiye ile Azerbaycan ortak yük vagonu üretecek

Sarıkamış'ta aç kalan ayı yavrusu ilçeye indi

Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden kar uyarısı
Baharda yağan kar ulaşımı aksattı

Baharda yağan kar ulaşımı aksattı