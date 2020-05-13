Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi
Kars'ta havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla sulak alanlar kuşlarla doldu.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğayı şenlendiren göçmen kuşlar, Suludere ve Soğuksu mevkisini mesken tuttu.
Ağaç dallarına tek sıra halinde konan arı kuşları da doğaya renk kattı.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de bölgeye dönen leylekler, yuva yapmaya başladı. Leyleklerin yuva hazırlığı renkli görüntüler oluşturdu.
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