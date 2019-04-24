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Karda 'drift' yapan sürücüye para cezası

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından aracıyla "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

İsmail Şen   | 24.04.2019
Karda 'drift' yapan sürücüye para cezası

Elazığ

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından aracıyla "drift" yaptığı belirlenen sürücüye 5 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan Harput Kalesi önündeki meydanda akşam saatlerinde aracıyla drift yapan sürücü MOBESE kamerasından tespit edildi.

Ekipler, drift yaparak çevrede tehlike oluşturan otomobil sürücüsü S.Ç'ye 5 bin lira ceza uyguladı.

Ayrıca, S.Ç'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

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