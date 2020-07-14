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Karavanla tatilin gözdesi Mersin sahilleri

"Doğu Akdeniz'in incisi" olarak anılan ve 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin'de, karavan turizmine ilgi göstermeye başlayan tatilciler, Kovid-19 salgınına karşı doğa, deniz, yayla ve tarihi doku içinde izole tatil yapmanın keyfini sürüyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 14.07.2020
Karavanla tatilin gözdesi Mersin sahilleri Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal /AA

Mersin

Antik kentleri, eşsiz koyları, yeşil ve mavinin en güzel tonlarını barındıran Mersin, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlere birçok seçenek sunuyor. 

Tatillerini şehir hayatından uzaklaşmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için de olanakların bulunduğu kentte karavan kampları ilgi çekiyor.

Erdemli Belediyesi Karavan Kamp Alanı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tatillerini izole olarak geçirmek isteyen karavan tutkunlarının tercih ettiği gözde mekanların başında geliyor.

Satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla kamp alanlarına yerleşenler, Akdeniz sahillerinin eşsiz manzarası ve serinleten havasında keyifli bir tatil yapma imkanı buluyor.

"Dertlerimizi, problemlerimizi burada unutuyoruz"

Tatilcilerden Nurten Gıran, yaklaşık 10 yıldır karavan tatili yaptığını söyledi.

Karavanda tatil yapmanın oldukça güzel olduğunu dile getiren Gıran, şöyle devam etti:

"Hafta içi işimizle uğraşıyoruz. Hafta sonu da karavanımızla buraya geliyoruz. Burada kafa dinliyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz. Hafta içinde yoğun olarak çalışıyoruz. Burada kitap okuyorum, denize giriyorum. Doğada yaşamak çok keyifli. Bütün dertlerimizi, problemlerimizi burada unutuyoruz. Deniz kenarındayız. Karavan 3+1 evin rahatlığından daha da rahat. Bir karavanda istediğimiz her şey var. İhtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Burası bize mutluluk verdi. Karavanla tatil yapılması gerektiğini düşünüyorum."

"İnsana dinginlik veriyor"

Yaşar Esgin de karavanın insana özgürlük tanıdığını belirterek, karavan tatilinin insana çok güzel duygular kattığını dile getirdi.

Uzun yıllar kamp yaptığını vurgulayan Esgin, şunları kaydetti:

"Arabanızın arkasına takıyorsunuz evinizi. İçinde yatağınız, buzdolabınız, klimanız bunlarla seyahat ediyorsunuz. Bu, her yer sizin eviniz demek bir anlamda. Her yerde tatil yapma imkanı yakalıyorsunuz. Karavanda tatil birçok kazanım elde ettiriyor. Özellikle psikolojimize iyi geliyor. İnsana dinginlik veriyor. Özgürlük tanıyor. Burada kendi işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Doğaya dönük bir yaşam var.

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