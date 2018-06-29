Karaman'ın 'millet parkı' kente nefes aldırıyor

Karaman Belediyesi tarafından kente kazandırılan 640 bin metrekarelik alana sahip "Türk Dünyası Kültür Parkı" ziyaretçilerin gözde mekanı oldu. ( Mehmet Çetin - Anadolu Ajansı )

KARAMAN- MEHMET ÇETİN

Karaman Belediyesi tarafından kente kazandırılan 640 bin metrekarelik alana sahip "Türk Dünyası Kültür Parkı" ziyaretçilerin gözde mekanı oldu.

Çeltek Mahallesi'nde bulunan park, süs havuzları, piknik ve çocuk oyun alanları, endemik bitki bahçesi, bisiklet ve yürüyüş parkurları, spor salonları ve kültür merkezi ile kısa süre önce vatandaşın hizmetine sunuldu. 24 saat kameralarla izlenen, özel güvenlik ve emniyet ekipleri tarafından kontrol edilen park, sahip olduğu imkanlarla kente adeta nefes aldırdı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente nefes aldıracak ve insanların aileleri ile güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar ve parklar yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda belediyecilik anlamında büyük gelişme kaydettiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şehircilik kavramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla değişti. Artık kentlerin ekonomik, kültürel ve sosyal değişimiyle farklı yeşil alan ihtiyaçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Biz de bu şehircilik kavramını Karaman'da Cumhurbaşkanımızın başlattığı vizyon doğrultusunda devam ettiriyoruz. Artık mahallelerimizdeki parklar sadece oturulup dinlenilen yerler değil. İnsanlarımız bu parklarda spor yapabiliyor, çocuklarımız güvenle oynayıp, eğlenebiliyor."

"Türkçe'nin başkentine yaraşır park"

Çalışkan, Karaman'ın Türkçe'nin başkenti olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277'de dil birliğini sağlamak için meşhur Dil Fermanı'nı yayımladı. Bu ferman Türkçe şuurunun oluşmasının temel taşıdır. Bunun için Karaman'da tüm Türkçe konuşan devletlerin kültürlerinin buluştuğu, anlatıldığı bir merkez oluşturmayı düşündük. Bu isim buradan geldi. Park alanı yaklaşık 640 bin metrekare. Sosyal alanları ve oturum alanları ise 140 bin metrekare. İçerisinde göleti, kültür merkezi, mescitleri, tenis kortu, futbol, voleybol, basketbol sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kameriyeler, barbekülerin olduğu, gece ve gündüz kullanılabilecek bir park. İnsanların dinlenip rahatlayacağı, birçok faaliyeti gerçekleştirebileceği bir yer. Bir de kültür merkezi var. Kültür merkezinde geçmişten bu yana kurulmuş Türk devletleri ve şu anda fiilen kurulu bulunan Türk devletlerinin tarihini, kültürünü görebilmek mümkün."

"Buraya da 'Karaman'ın millet parkı' diyebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok şehir için "millet bahçesi" müjdesi verdiğini anımsatan Çalışkan, "Türk Dünyası Kültür Parkı, önceden hazırlanan bir projeydi. İnşallah Karamanımıza da bir 'millet bahçesi' yapacağız fakat buraya da 'Karaman'ın millet parkı' diyebiliriz çünkü burası tüm Karaman halkının, toplumun her kesiminin güven içerisinde sosyal faaliyetlerde bulunup, eğleneceği, dinlenebileceği bir mekan." ifadelerini kullandı.

Böyle büyük projelere başlanırken insanların kafasında bazen soru işaretleri oluşabildiğine dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

"İşe başlarken 'bu kadar büyük parka gerek var mı, insanlar buraya gelir mi' gibi sorular yöneltenler oldu. Şimdi görüyoruz ki bu kaygılar yersiz. İnsanlarımız açıldığı günden beri burayı dolduruyor. Karaman ölçekli, merkez nüfusu 150 bin olan bir kentte 640 bin metrekare alana sahip bir park çok büyük görünebilir ancak yoğun talebi görünce bunun bile yetmediğini gördük. İnşallah daha büyüğünü yapacağız. Şimdi insanlarımızın da bize destek vermesi lazım. Temiz kullanması, koruyup kollaması lazım. Bunun için de tüm halkımızdan destek bekliyoruz."

Piknik yaptıkları parkı "Karaman'ın millet parkı" olarak nitelendiren Gülay Akdaş da "Burada her şey düşünülmüş. Çoluk çocuk hep beraber huzur içinde pikniğimizi yapıyoruz. Çocuklarımız oyunlarını oynuyor, bisiklete biniyorlar. Yapanlara teşekkür ediyoruz." dedi.