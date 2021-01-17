Karadeniz'de Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Bartın Valisi Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını, mürettebattan 5 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedeninin bota alındığını bildirdi.
Bartın
Vali Sinan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnkumu açıklarında Rus bandıralı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisinin battığını söyledi,
Gemide hepsi Rus vatandaşı 13 mürettebatın bulunduğunu belirten Güner, "Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı." dedi.
Mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen filikalarda mahsur kalan 13 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma yürütüyor.
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yapılan açıklamada, batan geminin "ARVİN" isimli Rus bandıralı yük gemisi olduğu belirtilerek, "Gemi personelinin filikalarla denizde oldukları öğrenilmiş olup ekipler, olay yerine intikal ettiğinde ayrıntılı bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.