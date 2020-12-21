Euro
9.35
Dolar
7.68
BIST 100
1,380.82
Altın
1,872.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlama Programı"
logo
Türkiye

Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Karadeniz'de tezgahları süsleyen hamsi balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü.

Cem Ali Kuş, Gazi Nogay   | 21.12.2020
Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Düzce

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanan hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçıların limana getirdiği balıklar, tezgaha iner inmez vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Balıkçı Sadık Kara, AA muhabirine, yerli hamsi fiyatının geçen haftaya göre yarı yarıya düşerek kilogramı 10 liradan tezgahlardaki yerini aldığını söyledi.

Haftanın ilk günü tezgahlarda yoğunluk yaşandığını dile getiren Kara, "Vatandaşlarımızın balığa yoğun ilgisi var. Hamsi bu sene bol. Palamut sezonu da bol geçmişti. Vatandaşlarımız balık alıp yedikçe biz de balığımızı sattıkça mutlu oluyoruz. Hafta başında tezgahlara balıklar uygun fiyatla geldi. Biz de bollukla geldik, inşallah bu şekilde devam eder. Karadeniz insanının en çok sevdiği balık hamsidir. Hamsi sezonu da olduğu için hamsiye talep var." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran hamsi, vatandaşlardan rağbet gördü.

Tezgahlarda kilogramı 20 liraya kadar alıcı bulan hamsi, en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından ilk kez istenilen büyüklükte avlanan hamsi, herkesin yüzünü güldürdü.

"Sezonun şu ana kadar en iri ve iyi hamsisi"

Balıkçı Mehmet Örsaloğlu, AA muhabirine, yeni haftaya güzel başladıklarını, tezgahlarda bol miktarda hamsinin yer aldığını söyledi.

Geçen hafta sonu denizde bereketli bir av yapıldığını ifade eden Örsaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamsi güzel, beklenen boyuta ulaşmış. Sezonun şu ana kadar en iri ve iyi hamsisi. İnşallah böyle devam eder. Geçen sene de böyle bir periyot olmuştu ancak sadece 3-5 gün sürmüştü. Sezon içerisinde böyle gelgitlerin olması doğal. Hamsi şu anda her açıdan 10 numara. Çünkü yağlanmasını tamamladı."

Örsaloğlu, hamsinin kilogramının 15-20 lira arasında satıldığını kaydederek, "Hamsi zamanını dolduruyor. Belki 1 ay daha tezgahları süsler ya da süslemez, bunun garantisi yok. Vatandaşlar bu zamanı iyi değerlendirsinler, fiyatı uygun iri hamsi bulduklarında alsınlar." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 191 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu
Kazakistan’da Sputnik V aşısının üretimine başlandı
İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüse kapsamlı araştırma
Prof. Dr. Balık: Virüste şu ana kadar Kovid aşılarını etkisiz kılacak mutasyona rastlanmadı

Benzer haberler

Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Karadeniz'de hamsiye yoğun talep

Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

5 metrekarelik dükkanında 21 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor

Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor
Karadeniz'de balıkçılar ağları 'hamsi' için onarıyor

Karadeniz'de balıkçılar ağları 'hamsi' için onarıyor
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor