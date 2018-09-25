Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyeti üyesi olduğu belirtilen bir kişi, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyeti üyesi bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin 100 Yıl Mahallesi'nde bulunan "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde bulunan Canip B. (44), gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, taşınabilir Wi-Fi cihazı, şüphelinin adına düzenlenmiş 2 pasaport, tablet, bir miktar para, dijital fotoğraf makinesi ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu valiz ele geçirildi.

Zonguldak Ağır Ceza Mahkemecesi'nce hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı olduğu anlaşılan şüphelinin, ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde Zonguldak mütevelli heyetinde bulunduğu, bir dönem örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.