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Kapıkule'de 'sürüngen' operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde, aralarında piton, timsah ve kertenkelenin olduğu 17 sürüngen ele geçirildi.

Salih Baran,Gökhan Balcı   | 18.10.2019
Kapıkule'de 'sürüngen' operasyonu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde aralarında piton cinsi yılan, timsah, kertenkelenin olduğu 17 sürüngen hayvan ele geçirildi. Eele geçirilen yavru timsahın ağzının bantlandığı görüldü. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu R.D.M. idaresindeki otomobil, risk analizleri çerçevesinde arandı.

Bagajda yedek lastiğin konulduğu boş alanda bez torba içerisinde ağırlıkları 30 kilogramın üzerinde 2 piton ele geçirildi.

Araç daha sonra x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada yoğunluk tespit edilen, bagaj kısmında araç içi plastik koruma bölümleri içerisine gizlenmiş, torbalar içerisinde bir yavru timsah, 10 kertenkele yavrusu, 4 yavru piton daha bulundu.

Sürücü R.D.M'nin gözaltına alındı.

Ele geçirilen sürüngenler ise en yakın hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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