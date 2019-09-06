Euro
6.31
Dolar
5.72
BIST 100
98,987.48
Altın
1,509.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 06.09.2019
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Kandil'de teröristlere ağır darbe

Kandil'de teröristlere ağır darbe

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen kadın terörist askeri araç saldırısının faili çıktı

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
'Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız'

'Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız'
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı