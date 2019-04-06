Kandil bölgesine hava harekatı
TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Kandil bölgesine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.