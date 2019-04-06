Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kandil bölgesine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Ahmet Sertan Usul   | 06.04.2019
Kandil bölgesine hava harekatı

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Kandil bölgesine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedefleri imha edildi

'Makedonya'nın FETÖ konusunda gerekli adımları atacağına inanıyorum'

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
TSK'dan 'Pençe' harekatı

TSK'dan 'Pençe' harekatı
Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme

Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme