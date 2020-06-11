Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
110,059.80
Altın
1,733.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan yönergeyle, kamu kurum ve kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlilerinin üniformaları tek tip oldu.

Özcan Yıldırım   | 11.06.2020
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan yönergeyle tek tip üniformaya geçti.

Bakan Soylu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniformalara İlişkin Yönerge"yi imzaladı. Yönergeyle kamudaki özel güvenlik görevlilerinin giydiği üniformaya ilişkin usul ve esaslar ile katalog belirlendi.

Yazlık-kışlık, iç ve dış mekan gibi farklı kullanımlar dikkate alınarak hazırlanan üniformaların göğüs kısmında, içerisinde Türk bayrağının yer aldığı yeni özel güvenlik logosu, arka kısmında ise "özel güvenlik" ibaresi yer alıyor.

Özel sektöre hizmet sunan özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik birimleri de İçişleri Bakanlığı veya valiliklerden onay alıp yeni üniformalara geçebilecek. Mevcut üniformalar ise 15 Eylül 2021'e kadar kullanılabilecek.

"Devletin emrinde, milletin hizmetindeyiz"

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 340 bin özel güvenlik görevlisinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette özveriyle görev yaptığını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin beşikten mezara kadar yaşamın her anında yer aldığını belirten Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Sendika olarak mesleğimizin saygınlığını ve özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda tek tip üniforma, sendikamızın başlıca talepleri arasındaydı. Bu talebimizin karşılık bulması bizi ziyadesiyle memnun etti. Özel güvenlik görevlilerinin farkındalık ve saygınlığını arttıracak bu adım için İçişleri Bakanımıza tüm özel güvenlik görevlileri adına teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Soylu'nun göreve geldiği andan itibaren özel güvenlik görevlilerine yönelik olumlu uygulamaları hayata geçirdiğini de ifade eden Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin her zaman devletin emrinde, milletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 78 kişi daha hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif
'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı
Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı yarım milyonu geçti

Benzer haberler

Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti

İçişleri Bakanı Soylu Türkiye-İran sınır duvarını inceledi

İçişleri Bakanı Soylu: Siyasete ve ülkeye en büyük darbe terördür

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı
Soylu: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu: PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi