ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de açıklamalarda bulunuyor.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler." dedi.

Kalın, Kabine toplantısına ilişkin şöyle dedi:

"Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi."

İbrahim Kalın, "Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." dedi.

"İhracat odaklı büyüme noktasında yeni adımlar atılıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor." dedi.

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir."

"Yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

NATO sonuç bildirgesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO sonuç bildirgesine değinen kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur." dedi.

"FETÖ'nün dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ) Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"(FETÖ ile mücadele) Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

FETÖ elebaşının iade sürecine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ elebaşının iade süreci) Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ne sıklıkla toplanacağı hususunda belirlenmiş bir takvimimiz yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) Hangi sıklıkla toplanacağı konusunda çok kesin, belirlenmiş bir takvimimiz yok. İhtiyaca binaen haftada bir, iki haftada bir olabilir." dedi.

Kalın, kabine ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak."

"Terör örgütü liderinin iadesinde daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanmasıyla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken, artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamı öngörülüyor." dedi.

"Yunanistan'da arbeci askerlerin adım adım salıverilmesi endişe verici"

Kalın, "Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, OHAL konusundaki soruya ilişkin şöyle dedi:

"Çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir."